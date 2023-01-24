Госдума в двух чтениях поддержала законопроект, разрешающий не разглашать декларации депутатам

Госдума во втором чтении поддержала поправки, предполагающие то, что депутаты Думы и сенаторы смогут не публиковать декларации о доходах и имуществе в открытом доступе.

В открытом доступе будет только обобщенная, статистическая информация Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Госдума РФ приняла постановление, из-за которого депутаты должны предупредить в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ. Исключение — служебные командировки.

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