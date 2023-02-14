Изголодавшиеся товарищи решили поживиться в магазине, но попали в полицию

Росгвардейцы задержали пятерых человек, которые открыто похитили продукты в магазине на проспекте Ветеранов. Один из «голодающих» угрожал продавцу пистолетом.

Рабочий день вторника не задался для продавца продуктового магазина на проспекте Ветеранов. Так, около двух часов дня Росгвардейцы зафиксировали вызов — пятеро человек украли продукты, пригрозив сотрудникам за прилавком пистолетом.

Как сообщили в пресс-службе вневедомтсвенной охраны, информация о происшествии и приметы злоумышленников были переданы дежурным нарядам. Злоумышленников нашли по горячим следам, изъяли продукты и алкоголь, а также пистолет «Удар».

Задержанных, каждый из которых ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а двое были судимы за кражи и грабеж, росгвардейцы доставили в полицию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что врачи больницы на Костюшко вместо Росгвардии поймали вора-рецидивиста в медкабинете.