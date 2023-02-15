Спрос на Единую карту петербуржца вырос на 30%

По итогам ушедшего 2022 года Единую карту петербуржца оформили почти 300 тысяч человек, что на 30% больше показателей прошлогоднего периода. Многих привлекала стоимость проезда в метро.

Жители Северной столицы стали охотнее оформлять Единую карту петербуржца (ЕКП). Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, за 2022 год карту оформили 300 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом клиенты Сбера открыли на 75 тысяч карт больше — спрос вырос почти на 30%. Всего со старта проекта в мае в 2019 году Сбер выдал более 930 тысяч ЕКП.

Единая карта петербуржца является банковской картой платежной системы «Мир». Она дает возможность выгоднее ездить на метро — 47 рублей вместо 70. Кроме того, при оплате картой услуг ЖКХ пользователь получает кешбэк 4%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербурге приняли решение о бессрочном продлении Единых карт петербуржца.