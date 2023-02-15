Во Всеволожске расквитались с неприятным наследством от обанкротившегося «Петростроя»

В Ленобласти строительство проблемного корпуса ЖК «Северный вальс». Дольщики уже приготовились праздновать долгожданное новоселье.

Во Всеволожске завершилось строительство проблемного дома от обанкротившейся строительной компании «Петрострой». Так, второй корпус ЖК «Северный вальс», который начали строить еще в 2015 году, получил заключение о соответствии проектной документации и требованиям энергоэффективности.

Как рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона, долгострой начали «приводить в чувство» за счет сторонних инвестиций. Техзаказчиком выступила Дирекция КРТ Ленобласти.

Первый корпус жилого корпуса сдали с задержкой в пять лет. Теперь дольщики второго дома ждут, пока Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти подготовит документы для ввода в эксплуатацию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что дело об обманутых на 109 млн рублей дольщиках дошло до петербургского суда.