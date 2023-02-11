Дело об обманутых на 109 млн рублей дольщиках дошло до петербургского суда

В Петербурге завершили расследования уголовного дела об обманутых дольщиках. Бывшего руководителя строительной компании ранее задержали на территории Республики Кабо-Верде.

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Так, в 2012 году 49 дольщиков вложили 109 млн рублей в строительство домов во Всеволожске, однако ключи от долгожданных квартир так и не увидели. Руководитель строительной компании решил оставить деньги себе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, заявления от дольщиков стали поступать в 2017 году. Тогда же начали искать и подозреваемого, которого удалось поймать только в 2019 году на территории Республики Кабо-Верде.

Завершить расследование удалось только в наступившем году. В настоящий момент дело направили в суд на рассмотрение, а на имущество обвиняемого (на 14 млн рублей) наложили арест.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что обманутые дольщики смогут подавать заявления на выплату возмещения онлайн.

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