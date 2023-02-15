Депутат предложил лишать маткапитала сторонниц «родильного туризма»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что россиянок, которые едут рожать в зарубежные страны ради паспорта и вида на жительство, нужно лишать материнского капитала.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что практикующим «родильный туризм» нужно отказывать выдавать в России материнский капитал. По мнению депутата, женщина, которая специально едет в другую страну, чтобы новорожденный автоматически получил иностранное гражданство, должна «сделать выбор, гражданина какой страны она собирается произвести на свет». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из нее бежать», — заключил Журавлев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Аргентина отменит вид на жительство у уехавших из страны россиян-родителей.