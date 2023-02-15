«Это будет точкой роста для нас»: психолог Сатья Дас рассказал, почему ударил свою почитательницу

Автор книги «Очарование женственности», который ударил по голове слушательницу на своей лекции, прокомментировал ситуацию. Свой поступок он списал на неадекватное поведение женщины и свою усталость.

Психолог Сатья Дас принес извинения за ситуацию, которая произошла 12 февраля в Нижнем Новгороде. Автор книги «Очарование женственности» не проникся симпатией к своей слушательнице на лекции и ударил ее сумкой по голове — женщина мешала проведению мероприятия, чем и вызвала гнев психолога.

«Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас. <…> Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо», — приводит слова психолога издание «НВ Пресс».

Будет ли данное происшествие «точкой роста» — вопрос. Основной аудиторий оратора являются женщины, которые посмотрели на своего кумира под другим углом.