В Петербурге открыли Центр олимпийской подготовки по баскетболу

Во Фрунзенском районе Петербурга открылся Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина. Здесь также смогут заниматься спортсмены на колясках.

На Загребском бульваре во Фрунзенском районе города открылся Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина. Здесь удобно играть во все виды данного спорта, в том числе баскетбол 3х3, баскетбол спорта глухих, а также на колясках.

В Смольном также заявили, что Центр «обладает всеми необходимыми техническими возможностями для проведения реабилитации ветеранов СВО». Объект реализован в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Петербург на правах победителя примет следующую Спартакиаду пенсионеров с 25 по 30 сентября. Прошлые соревнования проходили в Тольятти.