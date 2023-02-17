Без видимых на то причин: в Петербурге на проспекте Энгельса скончался пятимесячный ребенок

Как стало известно Gazeta.SPb, в Петербурге без видимых на то причин скончался пятимесячный ребенок. Все случилось на проспекте Энгельса. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как уточняет источник, о смерти малыша стало известно 16 февраля. Каких-либо признаков насильственной смерти также не обнаружено. Ребенок проживал вместе с отцом и матерью. Семья на каких-либо учётах не состояла.

Теперь тело ребенка направлено в морг для выяснения причин смерти.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Штурманской улице скончалась после ванны с кипятком 94-летняя пенсионерка. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.