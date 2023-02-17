Россия ответила Чехии за русофобские рельсы

Россия денонсирует соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге. Если говорить проще, то теперь Екатеринбург де-юре остался без чешского генерального консульства. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИДа России о денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами», — говорится в самом распоряжении.

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