В правительстве решили поэкспериментировать с таможенным мониторингом

В России с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года будет проводиться эксперимент по введению таможенного мониторинга. Участвовать смогут добровольно резиденты промышленных кластеров.

Председатель правительство Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 3 апреля текущего года по 1 ноября 2024 года таможенного мониторинга. Процедура будет носить экспериментальный характер.

«Мониторинг – относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере и обеспечивает сокращение проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми органами. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере», — указано на сайте правительства.

Эксперимент будет добровольным. Участвовать смогут уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров.

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