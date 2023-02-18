Татьяна Голикова: Петербург и Ленобласть стали одними из лидеров по безработице в 2022 году

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Заместитель председателя отметила, что в 2022 году в плане безработицы особо «отличились» Петербург и Ленинградская область.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в настоящий момент ситуация стабильна — уровень безработицы находится на 0,7 %.

«С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в четырёх регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах уровень безработицы возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области», — указано на сайте правительства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на пособия по безработице в новых регионах выделят больше 1 млрд рублей.

безработица в петербурге ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость строительства Большого Смоленского моста неожиданно выросла почти ...
Петербургских спортсменов попросят заниматься с ранеными участниками СВО
Татьяна Голикова: Петербург и Ленобласть стали одними из лидеров по ...
Злостных прогульщиков-депутатов решили лишить мандатов в Петербурге
Историей о выселении блокадника из собственного дома в Петербурге ...
В Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических ...
Советская актриса Людмила Абрамова умерла на 83-м году жизни
Смертельный «поцелуй» произошел между легковушкой и КамАзом на ...