Татьяна Голикова: Петербург и Ленобласть стали одними из лидеров по безработице в 2022 году

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Заместитель председателя отметила, что в 2022 году в плане безработицы особо «отличились» Петербург и Ленинградская область.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в настоящий момент ситуация стабильна — уровень безработицы находится на 0,7 %.

«С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы по методологии МОТ снизился, в четырёх регионах ситуация не изменилась, в 13 регионах уровень безработицы возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области», — указано на сайте правительства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на пособия по безработице в новых регионах выделят больше 1 млрд рублей.