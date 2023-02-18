Петербургских спортсменов попросят заниматься с ранеными участниками СВО

В Петербурге действующие спортсмены должны будут заниматься с раненными участниками СВО, пока бойцы проходят реабилитацию.

В Петербурге решили заняться адаптивными видами спорта. Так, на открытии новой ледовой арены спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Динамо-юниор на улице Фаворского губернатор Александр Беглов придумал новую меру поддержки участникам СВО.

Как рассказали в Смольном, «действующие спортсмены будут брать шефство над получившими ранения бойцами, прошедшими специальную военную операцию, и вместе работать над их физической реабилитацией». При этом не уточняется, будут ли получать спортсмены за дополнительную работу деньги или все мероприятия будут проходить на благотворительных началах.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга открылся Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина.