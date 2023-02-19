Сборная России по тяжелой атлетике запланировала выйти на европейские старты

Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Надежду выступить на зарубежных стартах дало послабление исполкома МОК.

Российские спортсмены, выступающие на соревнованиях по тяжелой атлетике, запланировали выйти на европейские страты. Как рассказал главный тренер национальной команды Ибрагим Самадов журналистам агентства РИА Новости, заявка на участие в чемпионате Европы уже отправлена в Европейскую федерацию тяжелой атлетики. Соревнования пройдут 15-23 апреля в Ереване.

Надежду поучаствовать на международных соревнованиях дало ранее сообщение МОК. Так, 25 января в ведомстве выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что олимпийского чемпиона по волейболу Ильиных дисквалифицировали за допинг.

МОК чемпионат европы


 

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