Олимпийского чемпиона по волейболу Ильиных дисквалифицировали за допинг

Дмитрий Ильиных, который в 2012 году стал олимпийским чемпионом по волейболу, дисквалифицирован из-за допинга на два года. Его спортивный клуб «Белогорье» также попал под запрет.

Допинг проба 2013 года, которую взяли у олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу Дмитрия Ильиных, в текущем году аукнулась спортсмену. Как рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко журналистам агентства РИА Новости, спортивный директор белгородского «Белогорья» дисквалифицирован на два года. Его клуб также не сможет выступать в это время.

Есть и другой скандал из-за допинга. Любители фигурного катания до сих пор переживают из-за теста, который сдала фигуристка Камила Валиева — на Олимпиаде 2022 года из-за общественного давления девушка не смогла справиться с волнением и заняла четвертое место по итогам короткой и произвольной программ.