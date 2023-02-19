«Разговоры о важном» решили проводить и с родителями

Минпросвещения будет проводить «Разговоры о важном» для родителей. Классные часы, которые ввели в российских школах после начала СВО, адаптируют под взрослых слушателей.

В России начали разрабатывать «Разговоры о важном» для родителей, передает агентство РИА Новости слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Теперь чиновники думают, как модернизировать формат, чтобы подобные лекции были интересны для взрослой аудитории.

Напомним, что «Разговоры о важном» — это классные часы, которые начали проводить в российских школах раз в неделю после начала СВО. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Минпросвещения, рассказал каким будет развитие образования в России. Основные положения — формирование традиционных ценностей.