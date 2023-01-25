Минпросвещения, рассказал каким будет развитие образования в России

Формирование единого образовательного пространства, традиционных ценностей и цифровизация – ключевые направления в развитии российского образования. Такого мнения придерживается министр просвещения Сергей Кравцов.

Единое пространство – это программы, которые собираются школой и утверждаются на федеральном уровне. Если учитель их реализует, они позволяют использовать свои методики и при этом давать качественные знания, объяснил глава Минпросвещения, выступая перед преподавателями и студентами МГОУ с лекцией ко Дню студенчества.

Не менее важный вектор развития образования в России – это продвижение «хорошо понятных и знакомых России» традиционных ценностях.

«Министры (других государств – прим. ред.) […] сами говорят: “Мы понимаем что то, что мы делаем, странно. Это, может быть, интересно – проявление толерантности и так далее, – но мы понимаем, что это неправильно”», – цитирует слова Сергея Кравцова телеканал 360.

Также отмечается, что в настоящее время соцсети и информационные технологии являются «огромным рынком и бизнесом», цель которого – максимально усложнить выход молодых людей из сети.

По словам министра просвещения, информационные технологии нужны и важны, но нужно, чтобы они не подменяли жизнь, а дополняли систему образования.