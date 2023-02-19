В Госдуме решают, как защитить учителей от непослушных школьников

Депутат Ольга Казакова сообщила, что в Госдуме работают над закреплением статуса учителей в законодательном плане. Это должно уберечь педагогов от неприятных историй в школах.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что в ведомстве рассматривают варианты защиты статуса учителей на законодательном уровне. Как передает агентство РИА Новости, депутат отметила и другой вопрос — чиновников беспокоит дисциплина в образовательных учреждениях.

По словам Казаковой, в Госдуме видят «невероятный запрос на воспитательную работу», поэтому этому моменту также уделают внимание.

Некоторым сотрудникам школ также непонятно, может ли учитель забрать у школьника вейп или предмет, который может быть опасен для других учеников. Эти вопросы продумают на законодательном уровне.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Кировске начали проверку по факту избиения учительницы учениками начальных классов.