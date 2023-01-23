В Кировске начали проверку по факту избиения учительницы учениками начальных классов

В СМИ появилась информация, что несовершеннолетние девушки на автостанции города Кировска Ленинградской области, вступили в конфликт с учительницей и в результате избили её.

Теперь следственный отдел Кировска СУ СКР по Ленинградской области организовал по этому факту доследственную проверку.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурга, 21 января в полицию поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионера в Кронштадте.

После поступившего сигнала на место выехали сотрудники правоохранительных органов. В результате по «горячим» следам им удалось задержать двух неработающих жителей из Московской области. Оба задержанных 2003 года рождения. Один из них в прошлом имел судимость