Петербуржская полиция задержала телефонных мошенников

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурга, 21 января в полицию поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионера в Кронштадте.

После поступившего сигнала на место выехали сотрудники правоохранительных органов. В результате по «горячим» следам им удалось задержать двух неработающих жителей из Московской области. Оба задержанных 2003 года рождения. Один из них в прошлом имел судимость.

Они обманули пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП». В результате пенсионер передал курьеру 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Злоумышленники задержаны.

Ранее сообщалось, что вчера, 22 января, в 21:35 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в Курортном районе на улице Ромашковая, дом 13. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали спасатели, пожар был в одноэтажномдоме, происходило горение по всей площади. К 22:33 специалистам удалось ликвидировать пожар. В результате пожара погибла женщина.