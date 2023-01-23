В Курортном районе Петербурга на пожаре погибла женщина

Вчера, 22 января, в 21:35 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в Курортном районе на улице Ромашковая, дом 13. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали спасатели, пожар был в одноэтажномдоме, происходило горение по всей площади. К 22:33 специалистам удалось ликвидировать пожар. В результате пожара погибла женщина.

К месту происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в парадной доме. Имеется один пострадавший, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«20 января поздним вечером в полицию поступила информация о стрельбе в парадной д. 20 по улице Славянская», – рассказали в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что на месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с травматическим ранением правой руки. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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