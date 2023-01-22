Разборка в стиле 90-ых: в Невского районе задержали двоих хулиганов, подстреливших соседа

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в парадной доме. Имеется один пострадавший, сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России.

«20 января поздним вечером в полицию поступила информация о стрельбе в парадной д. 20 по улице Славянская», – рассказали в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что на месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с травматическим ранением правой руки. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полтора часа потребовалось полицейским, чтобы в том же доме содержать двух 35-летних безработных мужчин. Нашедшийся у одного из них травматический пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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