После незапланированной посадки аэростата в Сочи возбудили уголовное дело

Западным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае. Двое мужчин подозреваются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«21 января 2023 года один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате для 4 пассажиров, в том числе 2 малолетних детей. При этом пилот не имел соответствующего свидетельства пилота свободного аэростата», – сообщили в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Также отмечается, что во время полета пилот не принял мер по обеспечению безопасности пассажиров отклонился от маршрута полета и допустил посадку теплового аэростата на ветки деревьев в лесу горной местности вблизи города Сочи. К счастью, ни один человек при этом не пострадал.

«Назначены необходимые судебные медицинские экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин произошедшего», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что все пассажиры воздушного шара, совершившего незапланированную посадку в Сочи были найдены невредимыми.