В Сочи произошла аварийная посадка воздушного шара. Пассажиров нашли

Сегодня, 21 января, незапланированную посадку совершил воздушный шар. Летательный аппарат с пятью пассажирами, включая трех детей, «приземлился на лесной массив» в Краснодарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сведения о произошедшем были опубликованы в официальном telegram-канале экстренной службы в 13:47. Спасатели выдвинулись к месту происшествия незамедлительно в скором времени обнаружили всех пассажиров воздушного шара:

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены», – рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет. Люди сообщили, что самостоятельно покинули воздушный шар.

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