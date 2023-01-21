В МЧС рассказали, к чему приводит засыпание с сигаретой

На территории Российской Федерации зафиксировали пять пожаров с одной и той же причиной – курением и засыпанием с не затушенной сигаретой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

«Никогда не ложитесь в постель с сигаретой! Место для курения оборудуйте пепельницей. А лучше, откажитесь от этой вредной привычки», – предупредили в официальном telegram-канале экстренной службы.

По данным ведомства, курение в постели стало причиной для трех пожаров, произошедших в Ижевске в период с 16 по 19 января: два человека, уснувших с сигаретой, погибли.

Еще один человек скончался во время пожара в частном доме в Курской области, случившемся 12 января.

«В городе Кунгур Пермского края 19 января огнеборцам МЧС России удалось спасти любителя курить в постели – с момента поступления вызова до ликвидации прошло 5 минут», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина.