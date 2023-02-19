Роспотребнадзор пересмотрит положения о биологических угрозах

В положение Роспотребнадзора о биоугрозах внесут изменения. Такое решение одобрили в правительстве России.

В Правительстве России после заседания, которое прошло 16 февраля, приняли проект постановления о внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Проект постановления направлен на оперативное выявление новых угроз биологического характера, прогнозирование эпидемиологической ситуации и принятие соответствующих мер», — указано на сайте правительства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что правительство приняло законопроект о поддержке российских разработчиков ПО. Он также касается унификации подходов государства к регулированию мер государственной поддержки для субъектов экономической деятельности, осуществляющих такую деятельность. Документ внесут в Госдуму.