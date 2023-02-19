В Петербурге не смогли спасти третью жертву кипятка

Молодая петербурженка скончалась в реанимации от ожогов кипятком. Это уже третий подобный случай в городе.

Специалисты НИИ имени Джанелидзе не смогли спасти 30-летнюю петербурженку, которая поступила в реанимацию медицинского учреждения с сильными ожогами кипятком. Об этом журналистам издания «Невские новости» рассказали в пресс-службе медицинского центра.

К сожалению, это не первый подобный случай в городе. В субботу, 18 января, также в НИИ имени Джанелидзе скончалась 82-летняя женщина — она облилась кипятком, но несколько дней терпела боль. Когда пациентка все же попала в больницу, медики уже не смогли ее спасти.

Также из-за прорыва трубы с горячей водой в своей ванной сварилась 94-летняя блокадница. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из-за чего погибла.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что к медикам попала десятилетняя девочка с прокушенной губой. Несовершеннолетняя хотела покормить бездомную собаку, но взаимной симпатией животное не ответило.