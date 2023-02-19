Будущих педагогов заставят петь гимн и поднимать флаг в вузах

Учебная неделя в педагогических университетах страны будет начинаться с церемонии поднятия флага России и исполнения гимна. Кроме того, студентов ждут «Разговоры о важном».

Министерство просвещения России вместе с Ассоциацией развития педагогического образования приняли решение, что в педагогических вузах не хватает патриотического воспитания. Чтобы это исправить, каждую учебную неделю студенты будут начинать с церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея Кравцова.

Учащихся педагогических вузов также ждут «Разговоры о важном», которые с сентября уже проходят во всех российских школах. Ранее Gazeta.spb также сообщала, что «Разговоры о важном» решили проводить и с родителями. Классные часы адаптируют под взрослых слушателей.