Вся надежда на айти: реестр лучших ИТ-решений в сфере переработки отходов появится в России

Российский экологический оператор решил создать в стране реестр, в котором будут собраны лучшие айти-решения в сфере переработки отходов. Как отметил отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, отрасль ТКО — одна из динамично развивающихся, при этом ее развитие сложно представить без информационных технологий.

Информационный реестр будет включать в себя информацию об успешных цифровых кейсах, получивших высокую оценку профильных экспертов, а также стартапах-победителях отборочных конкурсов. Фактически, этот реестр будет иметь открытым и общедоступным, так что представители бизнеса смогут найти подходящую им организацию для реализации чего-либо, пишет телеканал 360.

Здесь можно будет найти надежных зеленых контрагентов в России, так что российские предприниматели смогут добиться успехов в разных отраслях.