Биолог показал, как живут зайцы-беляки и лисы в Ленобласти

Биолог Павел Глазков рассказал об особенностях жизни зайцев-беляков и лис, обитающих на территории Ленинградской области. Подробности он озвучил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«В первую же ночь полакомиться свежими ветками осины прибежал заяц-беляк. Именно осина является его излюбленной едой в зимнее время. Хоть съемка и ночная, видно, что зверек светлее снега. Зимой этот вид зайца становится чисто белым, за исключением черных кончиков ушей», – рассказал он.

Также отмечается, что зайцы наиболее активны в ночное время суток, а днем – спят в укрытиях. При этом весной зайцев можно увидеть и днем, в брачный период.

А у лис с начала февраля идет период продолжения рода.