Гусев: приостановка членства Союза журналистов в Международной федерации ничем хорошем для мировой журналистики не кончится

Решение Международной федерации журналистов приостановить членство Союза журналистов России ни к чему хорошему для межнациональной журналистики не приведет. При этом каких-то последствий для российской прессы такой ход также не повлечет, считает председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

«Это чисто политическая акция, которая ни на чем не основана, но и не имеет никаких для журналистов последствий», – заявил он, отметив, что данное решение отражает уровень отношения международной организации журналистов к свободной и «нормальной» журналистике, которая сегодня есть в России.

При этом приостановка членства российского Союза журналистов в Международной федерации может иметь и положительный эффект, сыграв роль стимула к выходу на более высокий уровень. Об этом Павел Гусев рассказал ТАСС.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Государственная Дума поддержала приостановке участия России в ДСНВ.