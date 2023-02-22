Госдума поддержала приостановке участия России в ДСНВ

Государственная Дума РФ единогласно поддержала приостановление Россией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Проект соответствующего закона вчера внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Об выходе России из договора он заявил в послании к Федеральному Собранию.

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности», – говорится в пояснительной записке к документу.

В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам Дмитрия Медведева, Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.

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Госдума поддержала приостановке участия России в ДСНВ