Медведев: мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное

В случае, если Соединенные Штаты Америки хотят поражения России, мир находится под угрозой глобального конфликта. Также в этом случае Россия имеет право использовать для своей защиты любое оружие, включая ядерное, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ошибка, порождённая их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности. Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что выводы о том, что что стратегическая безопасность и параллельная попытка уничтожения РФ не связаны друг с другом, ошибочны.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам президента Соединенных Штатов Джо Байдена, Америка и Европа не ставят своей целью нападение на Российскую Федерацию.