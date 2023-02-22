Байден: Запад не собирается нападать на Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Америка и государства, входящие в состав Европы, не стремятся подавить или уничтожить Российскую Федерацию.

Об этом глава американского государства рассказал в рамках обращения к российскому народу во время выступления в Варшаве. По его словам, нападение на Россию и попытка взять ее под контроль не являются задачами, которые перед собой ставит Европа и Соединенные Штаты.

«Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», – заявил он, выразив несогласие с позицией президента Российской Федерации Владимира Путина относительно специальной военной операции (СВО).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сегодня Государственная Дума России рассмотрит инициативу Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).