Правительство РФ выделит больше 1,7 млрд рублей на системы медицинской реабилитации

В 2023 году 43 российских медорганизации федерального уровня в регионах получат средства в размере свыше 1,7 миллиарда рублей на развитие систем медицинской реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Средства необходимо использовать эффективно и в полном объеме, чтобы у наших медработников было все, что им нужно, для оказания восстановительного лечения людям, перенесшим серьезные заболевания, сложные операции и травмы», – процитировали слова Михаила Мишустина, главы федерального кабмина, в его официальном telegram-канале.

Также отмечается, что средства будут направлены на оснащение профильных отделений современным оборудованием, которое позволит обеспечить качественное восстановительное лечение.

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