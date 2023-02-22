Мишустин: МРОТ поднимут еще на 10% в январе 2024 года

В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил обеспечить реальный рост заработных плат. В связи с этим МРОТ проиндексируют дополнительно на 10%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«[…] тобы обеспечить заметный рост реальной зарплаты в стране, по поручению президента будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда в добавок уже к запланированному с 1 января 2024 года еще на 10%», – заявил он на заседании правительства, отметив также стабилизацию ситуации на рынке труда и снижение уровня безработицы.

При этом, по мнению независимого аналитика, Дмитрия Адамидова, только этой меры будет недостаточно. Свою позицию он объясняет тем, что, как он считает, реальный уровень инфляции не соответствует публикуемым данным в полной мере повышением МРОТа на 10% перекрыть ее не удастся.

«10%, скажем так, позволят драматично не ухудшать ситуацию», – высказался он, добавив, что на возможность проведения индексации влияет состояние бюджета. Также собеседник издания подчеркнул, что одного только увеличения МРОТа будет недостаточно для ощутимого улучшения ситуации.

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