Небо над Петербургом озарит салют в честь Дня защитника Отечества

У Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прогремит салют, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Согласно данным, указанным в плане торжественных мероприятий, выложенном на официальном сайте Смольного, петербуржцы смогут насладиться фейерверком в 21:00.

До этого момента на территории Северной столицы пройдет несколько посвященных празднику событий. В частности, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоится торжественное выступление военного оркестра. Услышать его удастся в 19:00 в Белом зале.

Праздничные вечера запланированы также в концерте зале «Ленинград центр», клубе «Космонавт» и театре «Лицедеи». Отдельное внимание следует уделить световым проекциям, которые украсят фасады некоторых зданий Санкт-Петербурга.

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