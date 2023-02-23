Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава страны ежегодно 23 февраля посещает Александровский сад. И нынешний год не стал исключением из этой традиции. О том, что Владимир Путин прибыл к Могиле Неизвестного солдата, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистов, входящих в кремлевский пул.

Следует напомнить, что прах неизвестного советского солдата, погибшего в ходе Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

Годом позже на этом месте был открыт мемориал, главным элементом которого стал вечный огонь. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память погибших пожарных.

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