Петербуржцы перешли на стрельбу? В Выборгском районе мужчина четыре раза выстрелил в знакомых

Сотрудниками полиции Выборгского района города задержан мужчина за особо тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все произошло 24 февраля, в полицию поступило обращение о получении травматического ранения на проспекте Просвещения. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который после совместного распития спиртных напитков, выстрелил не менее 4 раз из травматического пистолета в мужчину и женщину.

Мужчина в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

Злоумышленник доставлен вотдел полиции. У него изъят травматический пистолет.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).