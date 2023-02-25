В Гатчинском районе несовершеннолетний попытался убить своего сверстника

Следственный отдел Петербурга и Ленобласти задержал несовершеннолетнего юношу 2005 года рождения. Он подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает местный следком.

Следователи рассказывают, что 24 февраля молодой человек был в сквере «Театральная площадь» и запланировал убийство своего знакомого 2004 года рождения. Причина — неприязнь. Из-за этого он нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в грудь, причинив ему непроникающее ранение грудной клетки. Однако потерпевшему удалось скрыться, поэтому дело не дошло до конца. Ему оказали необходимую медпомощь.

Сейчас подозреваемый допрашивается. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Выборгского района города задержан мужчина за особо тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.