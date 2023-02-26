Кириенко: мы не имеем право потерять наследие российского образования

России следует сохранить наследие, накопленное в сфере образования. Такого мнения придерживается первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться, и мы не имеем право потерять это наследие», – высказался он, отметив, что этим наследием необходимо бережно воспользоваться. В том числе материалом, накопленным советской школой, по праву считающейся одной из лучших в мире.

О проблеме образования ранее уже говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он поднял вопрос о возвращении к советским стандартам в данной сфере, пишет РИА Новости со ссылкой на слова Кириенко.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, начинающих действовать в марте текущего года.