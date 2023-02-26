Плохой не для всех: в 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мира

Для 30 государств мира итоги 2022 года можно назвать положительными. Так, например, в Венесуэле инфляция упала более, чем в два раза – с 686% до 234%.

К числу стран, в которых отмечается масштабное снижение темпов инфляции, также можно отнести Судан – там оно составило 230%. В Ливане разница, достигнутая за год, составила уже 102%.

Также с хорошими результатами по снижению инфляции 2022 год закончили Куба и Ангола – 38% и 13%.

Примечательно, что среди стран, входящих в «Большую двадцатку» (объединение стран с самой развитой экономикой – прим. ред.), снижение темпов роста цен в 2022 году зафиксировали лишь Бразилия и Соединенные Штаты Америки. Там инфляция снизилась на 4,8% и 0,6% соответственно, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам главы Министерства финансов Америки Джанет Йеллен, российская экономика показала устойчивость в санкциям.