Петербургский санаторий будет выкуплен почти за 2 млрд рублей

ООО «СОГАЗ-недвижимость» выиграла аукцион на покупку знаменитого санатория «Белые ночи», расположенного в Курортном районе Санкт-Петербурга. Объект обошелся покупателю в почти в 2 миллиарда рублей.

Являясь арендатором санатория, ООО «СОГАЗ-недвижимость», принадлежащее структуре Михаила Шеломова, предложило стартовую цену в 1,75 миллиарда рублей. Следует отметить, что санаторий состоит из 14 зданий, общая площадь которых составляет 46,6 тысяч квадратных метров. В пансионат также входят 35,5 гектара земли.

По данным РБК, группа «СОГАЗ» арендовала «Белые ночи» в 2017 году. Аренда должна была закончиться к 2066 году. Предполагается, что в санатории будет увеличено количество номеров, построены новые спортивные и медицинские объекты и модернизировано оборудование.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Санкт-Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки.