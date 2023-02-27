Стали известны подробности потасовки подростков в ТРЦ «Галерея»

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по уголовному делу о совершении хулиганских действий в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, в воскресенье, 26 февраля, в ТРЦ «Галерея» 17-летний учащийся первого курса одного из колледжей Северной столицы вместе с несколькими соучастниками грубо нарушил общественный порядок и напал на 15-летнего школьника.

Получив множественные удары руками и ногами, потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания ему медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Инициатор нападения был задержан.

«Выполняются необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление соучастников подозреваемого и привлечение их к уголовной ответственности», – сообщили в официальном telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По информации СМИ, подросток, ставший жертвой нападения сверстников, был одним из представителей молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Данная группа уже успела отметиться способностью постоять за себя: участники субкультуры были замечены в массовых драках в торговых центрах Москвы и Новосибирска.

Решение конфликта, возникшего на почве нетерпимости молодежных групп в петербургской «Галерее», потребовало вмешательства правоохранительных органов – полиции и ОМОН. В результате действий последних более 100 посетителей торгового центра были задержаны.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в связи с действиями правоохранителей ТРЦ «Галерея» был временно закрыт на вход.