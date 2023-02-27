Драка подростков с участником «ЧВК Редан» закончилась массовыми задержаниями в ТРЦ «Галерея»

Полицейская облава, которая произошла в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Галерея», расположенном в Санкт-Петербурге, закончилась задержанием группы подростков. Причиной стала массовая драка с участием «редановца».

По информации СМИ, более 100 подростков оказались задержаны после массовой потасовки, случившейся в торговом центре на Лиговском проспекте. Как сообщают свидетели инцидента, причиной драки стало нападение нескольких молодых людей на участника так называемой «ЧВК Редан».

«ЧВК Редан» – это новая молодежная субкультура, представители которой являются фанатами аниме, а также носят клетчатые штаны и одежду с изображением паука. Участники субкультуры были замечены в массовых драках в торговых центрах Москвы и Новосибирска, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что из-за полицейской облавы ТРЦ «Галерея» был временно закрыт на вход.