Детский клуб для игр и праздников открывается на юго-западе Петербурга

В жилом комплексе «Солнечный город. Резиденции» готовится к открытию первый детский клуб Setl Group. Это помещение, предназначенное специально для проведения детских праздников, игр и дней рождения. Изюминкой клуба стали яркие селфи-стены с изображениями веселых жирафов.Детский клуб площадью почти 80 кв. м расположен в доме по адресу: пр. Ветеранов, 196. Застройщик выполнил полную отделку клуба, приобрел для него мебель и сейчас передает помещение управляющей компании. Забронировать новый детский клуб для своего ребенка сможет любой житель «Резиденций» – необходимо лишь выбрать дату и время и оставить заявку УК.

В клубе можно провести запоминающийся детский день рождения с аниматорами, игры, праздники и конкурсы, организовать мастер-класс, выставку маленького художника или поэтический вечер, провести занятие с репетитором. В помещении Setl Group предусмотрел все необходимое для мероприятий любого формата: в клубе установлены стеллажи для игрушек и книг, гардеробные шкафчики, обеденный стол, стульчики и диван, двусторонний мольберт, шахматный стол. А для тех, кто не может усидеть на месте, есть шведская стенка с канатами и лианами и гимнастический мат.

Детский клуб в «Резиденциях» стал первым клубом данного формата в проектах Setl Group. До конца года ожидаются открытия подобных клубов в жилом комплексе «Автограф» на Лиговском проспекте, «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе и в следующих очередях ЖК «Солнечный город. Резиденции».

По всем интересующим вопросам о работе детского клуба жители смогут обращаться в свою управляющую компанию.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

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