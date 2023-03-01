С 1 марта меняются тарифы ЖКХ. Есть ли плюсы?

С сегодняшнего дня, 1 марта, меняется правила предоставления целого ряда коммунальных услуг. В частности, это касается порядка перерасчета за ЖКУ. Какие именно изменения ждут жильцов – в материале телеканала «Санкт-Петербург».

Например, теперь иначе будут высчитывать коммунальные услуги на общедомовые нужды. В частности, если расчет производился в течение прошлого года по нормативу и в доме установлен общедомовой прибор учета, в первом квартале может быть произведен перерасчет по его показаниям.

Изменятся условия и в случае с вывозом мусора. В Санкт-Петербурге оплата производится по нормативу потребления, исходя из количества зарегистрированных в квартире граждан. Теперь в случае временного отсутствия потребитель с 1 марта сможет обратиться за перерасчетом.