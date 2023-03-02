Отдых – залог безопасности: Минтранс не позволит таксистам работать по 12 часов

Министерство транспорта планирует ввести для водителей такси ограничения рабочего дня, не позволяющее им работать 12 часов без отдыха. Так чиновники рассчитывают повысить уровень безопасности на дорогах.

Согласно опубликованной информации, проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси» уже подготовлен. После его принятия водитель, отработавший полсуток, не сможет получать новые заказы от агрегатора.

Такая схема не позволит водителю работать 12 часов подряд: по истечению пяти обязательно придется сделать перерыв, иначе новые заказы просто перестанут поступать. При этом водитель может сам определять, как долго и часто ему отдыхать, но суммарное время приостановки не должно превышать пять часов, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам.