Проезда нет: вестибюль станции «Площадь Восстания» закрыли на вход

Сегодня, 2 марта, первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» был закрыт на вход. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой метрополитена Санкт-Петербурга.

«В 09:01 вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» закрыт на вход из-за технической неисправности эскалатора, работает только на выход», – написали в официальном telegram-канале городской подземки.

Сотрудники метрополитена принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства. В качестве альтернатив им были предложены второй вестибюль «Площади Восстания» и станция «Маяковская» – там никаких ограничений введено не было.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Санкт-Петербурга закроют на капремонт в период с 2023 по 2027 год. Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

ГУП "Петербургский метрополитен" метро площадь восстания


 

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