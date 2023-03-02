Проезда нет: вестибюль станции «Площадь Восстания» закрыли на вход

Сегодня, 2 марта, первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» был закрыт на вход. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой метрополитена Санкт-Петербурга.

«В 09:01 вестибюль 1 станции «Площадь Восстания» закрыт на вход из-за технической неисправности эскалатора, работает только на выход», – написали в официальном telegram-канале городской подземки.

Сотрудники метрополитена принесли извинения за доставленные пассажирам неудобства. В качестве альтернатив им были предложены второй вестибюль «Площади Восстания» и станция «Маяковская» – там никаких ограничений введено не было.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Санкт-Петербурга закроют на капремонт в период с 2023 по 2027 год. Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.