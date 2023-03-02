КГИОП заинтересовал снос «Сестрорецкого курорта», разбираться будет полиция

Внимание комитета по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга привлёк снос третьего корпуса санатория «Сестрорецкий курорт». Факт проведения работ по деконструкции теперь должна расследовать полиция.

По данным ведомства, некоторое время назад в него поступило заявление о признании зданий, входящих в санаторный комплекс, объектами, имеющими признаки памятников.

По этой причине от КГИОП к группе ЛСР, являющейся правообладателем и застройщиком, было направлено предупреждение с напоминанием о недопустимости нарушения закона.

Известно, что летом 2022 года комитет выдал заключение, в рамках которого были запланированы работы по реконструкции, включающие уменьшение высоты третьего корпуса и восстановление здания курзала, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что градозащитники продолжают борьбу против строительства дома на Белой Горе в Сестрорецке.